Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-TV-Kritik

Ambros: Vom Grantler zum heimischen Kulturgut

Unterhaltung
05.11.2025 06:00
Er kann auch lieb lachen: Wolfgang Ambros erzählt Hanno Settele bei einer Runde Backgammon aus ...
Er kann auch lieb lachen: Wolfgang Ambros erzählt Hanno Settele bei einer Runde Backgammon aus seinem einzigartigen Leben.(Bild: Simon Schennach)

In einer neuen Ausgabe von „Dok 1“ (20.15 Uhr, ORF 1) wirft Hanno Settele einen Blick auf die österreichische Pop-Legende Wolfgang Ambros, die eine ganze Szene zum Leben erweckte. Was bei all der berechtigten Heldenverehrung gut getan hätte: etwas mehr auf die weniger lichten Seiten des Künstlers einzugehen.

0 Kommentare

Rockstar, Grantler, Kultfigur – Wolfgang Ambros ist die wahrscheinlich schillerndste Figur der österreichischen Pop-Geschichte und polarisiert seit den frühen 70er-Jahren mit Ehrlichkeit, mutigen Liedern und ungeschönten Ansichten. Hanno Settele, die Dornbirner Dokumentations-Allzweckwaffe des ORF, hat sich mit dieser Dokumentation im Zuge der „Dok 1“-Reihe seinen eigenen Jugendtraum erfüllt und durfte für die Lebensrückschau bei Ambros in verschiedenen Situationen Mäuschen spielen.

Als „Da Hofa“ 1971 den Austropop revolutionierte, war Ambros zarte 19 Jahre jung und wusste noch nicht, dass er zum nationalen Kulturgut heranwachsen würde. „Er war nicht die Inkarnation des Selbstbewusstseins“, erinnert sich sein Freund und Texter Joesi Prokopetz zurück. Settele trifft sich mit heimischen Musik-Kapazundern wie Christian Kolonovits und Christina Stürmer zum Gedankenaustausch, aber auch mit einem türkischen Rechtsanwalt, der mithilfe der Ambros-Songs „Zwickt’s mi“ und „Es lebe der Zentralfriedhof“ Deutsch gelernt hat.

Ambros-Freund und Musikproduzent Christian Kolonovits kommt auch au die weniger schönen Seiten ...
Ambros-Freund und Musikproduzent Christian Kolonovits kommt auch au die weniger schönen Seiten von Ambros zu sprechen.(Bild: Simon Schennach)

Ambros führt den Moderator nicht nur in sein geliebtes Backgammon ein, sondern nimmt ihn auch mit auf eine Almhütte in den Tiroler Bergen, wo er mit zwei alten Freunden Feuer macht und gern ein Seiterl Bier trinkt. So bekommt man gute Einblicke in beide Ambros-Welten. Einerseits der Rockstar mit den Frauengeschichten, der sich mit seiner kantigen Art viele Feinde verschaffte. Andererseits der privat zurückgezogene Naturbursch, der selbst als anerkannter Superstar begeisterter Skilehrer für Kinder war.

Im Schnelldurchlauf werden seine Hits, die Zeit bei Austria 3 und die innige Freundschaft zum viel zu früh verstorbenen Georg Danzer ins rechte Licht gerückt. „Er wird bis zu seinem letzten Tag auf der Bühne stehen“, analysiert Kolonovits, der Ambros’ Umgang mit Frauen als „nicht gut“ bezeichnet. Von diesen nicht so guten Seiten hätte man bei all der berechtigten Heldenverehrung auch gerne etwas mehr erfahren ...

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.817 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
131.344 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
119.931 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf