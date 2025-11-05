Ambros: Vom Grantler zum heimischen Kulturgut

Ambros führt den Moderator nicht nur in sein geliebtes Backgammon ein, sondern nimmt ihn auch mit auf eine Almhütte in den Tiroler Bergen, wo er mit zwei alten Freunden Feuer macht und gern ein Seiterl Bier trinkt. So bekommt man gute Einblicke in beide Ambros-Welten. Einerseits der Rockstar mit den Frauengeschichten, der sich mit seiner kantigen Art viele Feinde verschaffte. Andererseits der privat zurückgezogene Naturbursch, der selbst als anerkannter Superstar begeisterter Skilehrer für Kinder war.