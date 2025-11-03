Fünf Jugendliche bei Auto-Aufprall verletzt

Fünf Jugendliche sind bei einem tragischen Pkw-Unfall am Sonntagabend im niederösterreichischen Dreistetten (Bezirk Wiener Neustadt) verletzt worden. Die Ursache ist noch unbekannt.
Ein 17-Jähriger Bursche prallte am Sonntagabend mit seinem Pkw nahe der L4069 gegen einen Baum – mt schweren Folgen. Das Fahrzeug überschlug sich nach dem heftigen Aufprall und blieb schließlich kopfüber auf dem Autodach liegen. Im Fahrzeug fuhren auch noch vier weitere Personen mit. Darunter war auch ein 17-Jähriges Mädchen, das laut Polizei mit schweren Verletzungen ins AKH Wien per Notarzthubschrauber gebracht wurde.
Vier Männer, eine Frau
Der Lenker und drei weitere jugendliche Burschen wurden ebenfalls mit Verletzungen ins Spital gebracht. Zwei von ihenn stammen aus dem Bezirk Wr. Neustadt-Land, einer aus Wr. Neustadt. Wie es zu dem tragischen Unfall kam, muss noch geklärt werden.
