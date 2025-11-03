Fünf Jugendliche bei Auto-Aufprall verletzt

Ein 17-Jähriger Bursche prallte am Sonntagabend mit seinem Pkw nahe der L4069 gegen einen Baum – mt schweren Folgen. Das Fahrzeug überschlug sich nach dem heftigen Aufprall und blieb schließlich kopfüber auf dem Autodach liegen. Im Fahrzeug fuhren auch noch vier weitere Personen mit. Darunter war auch ein 17-Jähriges Mädchen, das laut Polizei mit schweren Verletzungen ins AKH Wien per Notarzthubschrauber gebracht wurde.