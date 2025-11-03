Vorteilswelt
Pkw überschlug sich

Fünf Jugendliche bei Auto-Aufprall verletzt

Niederösterreich
03.11.2025 17:00
Das einzige Mädchen im Auto wurde am schwersten verletzt und per Nothubschrauber ins AKH Wien ...
Das einzige Mädchen im Auto wurde am schwersten verletzt und per Nothubschrauber ins AKH Wien gebracht.

Fünf Jugendliche sind bei einem tragischen Pkw-Unfall am Sonntagabend im niederösterreichischen Dreistetten (Bezirk Wiener Neustadt) verletzt worden. Die Ursache ist noch unbekannt. 

Ein 17-Jähriger Bursche prallte am Sonntagabend mit seinem Pkw nahe der L4069 gegen einen Baum – mt schweren Folgen. Das Fahrzeug überschlug sich nach dem heftigen Aufprall und blieb schließlich kopfüber auf dem Autodach liegen. Im Fahrzeug fuhren auch noch vier weitere Personen mit. Darunter war auch ein 17-Jähriges Mädchen, das laut Polizei mit schweren Verletzungen ins AKH Wien per Notarzthubschrauber gebracht wurde. 

Vier Männer, eine Frau 
Der Lenker und drei weitere jugendliche Burschen wurden ebenfalls mit Verletzungen ins Spital gebracht. Zwei von ihenn stammen aus dem Bezirk Wr. Neustadt-Land, einer aus Wr. Neustadt. Wie es zu dem tragischen Unfall kam, muss noch geklärt werden. 

Niederösterreich

