Arbeitslosigkeit in Tirol um 4,3 Prozent gestiegen

Starker Anstieg im Handel, Rückgang im Tourismus

Die Zahl der Arbeitslosen im Handel nahm im Branchenvergleich am deutlichsten zu. 259 Personen bedeuten einen Anstieg von 259. Dahinter folgen das Gesundheits- und Sozialwesen (Plus 231) sowie die Warenherstellung (Plus 143). In der Beherbergung und Gastronomie liegt die Arbeitslosigkeit hingegen unter dem Vorjahresniveau. 247 Personen weniger wurden in dieser Branche als arbeitslos gemeldet.