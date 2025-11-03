Trio nach Brutalo-Attacke auf Steirer ausgeforscht

Am Samstag gegen 21.40 Uhr kam es auf der Leobner Mur-Brücke beim Mareckkai zu dem Vorfall: Ein 31-Jähriger war mit seinem elektrischen Einrad unterwegs. Aufgrund der Benützung des Radwegs kam es zu einer Diskussion mit drei Fußgängern. Der Mann wurde zu Boden gestoßen und in weiterer Folge geschlagen und getreten. Dazu entrissen ihm die Täter sein Handy und warfen es in die Mur, anschließend flüchteten sie.