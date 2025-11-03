Trio nach Brutalo-Attacke auf Steirer ausgeforscht

Samstagabend wurde auf einer Leobner Murbrücke ein 31-Jähriger von Unbekannten attackiert. Der Mann wurde zusammengeschlagen und sein Handy in die Mur geworfen. Nun wurden durch Zeugenaussagen drei junge Männer festgenommen.
Am Samstag gegen 21.40 Uhr kam es auf der Leobner Mur-Brücke beim Mareckkai zu dem Vorfall: Ein 31-Jähriger war mit seinem elektrischen Einrad unterwegs. Aufgrund der Benützung des Radwegs kam es zu einer Diskussion mit drei Fußgängern. Der Mann wurde zu Boden gestoßen und in weiterer Folge geschlagen und getreten. Dazu entrissen ihm die Täter sein Handy und warfen es in die Mur, anschließend flüchteten sie.
Nach einem öffentlichen Zeugenaufruf meldeten sich rasch mehrere Personen, die Hinweise zum Tathergang und den mutmaßlichen Tätern machen konnten. Der Polizei gelang es so drei Verdächtige im Alter von 17, 20 und 21 Jahren auszuforschen. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Sie zeigten sich teilweise geständig.
