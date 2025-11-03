Steirerin (90) von Angehörigen tot aufgefunden

Feueralarm in einer Trofaiacher Wohnsiedlung: Gegen 13.40 Uhr bemerkte am Sonntag ein Besucher eines Nebenhauses, dass aus der Wohnung eines betagten Ehepaars im dritten Stock Rauch drang. Die Wohnungstür war allerdings versperrt. In der Nähe lebende Angehörige des Paars öffneten die bereits stark verrauchte Wohnung und fanden die 90-Jährige leblos vor. Sofort wurden die Einsatzkräfte verständigt.