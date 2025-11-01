Feuerwerkskörper löste Heckenbrand aus

Am Freitagabend kam es in einem Garten eines Wohnhauses im Bezirk Liezen zu einem Heckenbrand. Brandauslöser dürfte ein Feuerwerkskörper gewesen sein, der während einer Halloweenfeier gezündet wurde.
Gegen 19.40 Uhr am Freitagabend gerieten rund sechs Meter einer Thujenhecke im Garten eines Wohnhauses in Haus im Ennstal (Bezirk Liezen) in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hecke bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Haus im Ennstal rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.
Feuerwerkskörper als Brandursache
Bisherige Ermittlungen ergaben, dass ein zehnjähriger Bub im Zuge einer Halloweenfeier einen Feuerwerkskörper gezündet hatte, der schließlich den Brand ausgelöst haben dürfte. Personen kamen nicht zu Schaden, die Thujenhecke wurde jedoch erheblich beschädigt.
