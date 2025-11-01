Feuerwerkskörper löste Heckenbrand aus

Gegen 19.40 Uhr am Freitagabend gerieten rund sechs Meter einer Thujenhecke im Garten eines Wohnhauses in Haus im Ennstal (Bezirk Liezen) in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hecke bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Haus im Ennstal rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.