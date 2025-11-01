Ausbau von Radwegen für steigenden Radtourismus

Radexperten sollen Bedürfnisse evaluieren

Ein Workshop mit regionalen Akteuren sowie externen Radexperten ist geplant, um die Anforderungen an ein modernes Radangebot zu definieren. Anhand von Best Practice Beispielen soll gezeigt werden, wie auf die Bedürfnisse des Radgastes eingegangen werden kann und wie eine Dienstleistungskette geschaffen werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch das Bekenntnis der Betriebe zum Thema Rad wichtig. „Wir wollen ein Radangebot schaffen, das den Bedürfnissen der Gäste entspricht“, so Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin Wiener Alpen Niederösterreich Tourismus GmbH.