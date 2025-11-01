Ausbau von Radwegen für steigenden Radtourismus

Das Radangebot in Niederösterreich wird ständig evaluiert und ausgebaut. Das betrifft nicht nur die Radwege selbst, sondern auch das Angebot entlang beliebter Radlerstrecken.
Wie beliebt Niederösterreich als „Radlerland“ ist, zeigt sich an den laufend steigenden Touristen, die zum Radfahren zu uns kommen. Vor allem das steigende Interesse an diesem Sport in alpiner Umgebung macht deshalb eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Angebots notwendig.
Im Zuge eines Kooperationsprojekts der LEADER-Regionen Bucklige Welt-Wechselland und Niederösterreich Süd sollen nun die Verbindung bestehender Haupt- und Ausflugsradrouten zu einem touristischen Produkt gemacht werden.
Radexperten sollen Bedürfnisse evaluieren
Ein Workshop mit regionalen Akteuren sowie externen Radexperten ist geplant, um die Anforderungen an ein modernes Radangebot zu definieren. Anhand von Best Practice Beispielen soll gezeigt werden, wie auf die Bedürfnisse des Radgastes eingegangen werden kann und wie eine Dienstleistungskette geschaffen werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch das Bekenntnis der Betriebe zum Thema Rad wichtig. „Wir wollen ein Radangebot schaffen, das den Bedürfnissen der Gäste entspricht“, so Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin Wiener Alpen Niederösterreich Tourismus GmbH.
„Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einführung der ‘Radpartner Niederösterreich‘, dabei werden Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sowie Ausflugsziele zertifiziert und als radaffine Betriebe ausgewiesen“, informieren LEADER Obfrau Michaela Walla und LEADER-Obmann Josef Laferl.
