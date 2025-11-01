Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Routen für Radler

Ausbau von Radwegen für steigenden Radtourismus

Niederösterreich
01.11.2025 15:00
Neue Radsternfahrten ausgehend von Wiener Neustadt sind geplant.
Neue Radsternfahrten ausgehend von Wiener Neustadt sind geplant.(Bild: www.schoenauer.co)

Das Radangebot in Niederösterreich wird ständig evaluiert und ausgebaut. Das betrifft nicht nur die Radwege selbst, sondern auch das Angebot entlang beliebter Radlerstrecken. 

0 Kommentare

Wie beliebt Niederösterreich als „Radlerland“ ist, zeigt sich an den laufend steigenden Touristen, die zum Radfahren zu uns kommen. Vor allem das steigende Interesse an diesem Sport in alpiner Umgebung macht deshalb eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Angebots notwendig. 

Im Zuge eines Kooperationsprojekts der LEADER-Regionen Bucklige Welt-Wechselland und Niederösterreich Süd sollen nun die Verbindung bestehender Haupt- und Ausflugsradrouten zu einem touristischen Produkt gemacht werden. 

Radexperten sollen Bedürfnisse evaluieren
Ein Workshop mit regionalen Akteuren sowie externen Radexperten ist geplant, um die Anforderungen an ein modernes Radangebot zu definieren. Anhand von Best Practice Beispielen soll gezeigt werden, wie auf die Bedürfnisse des Radgastes eingegangen werden kann und wie eine Dienstleistungskette geschaffen werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch das Bekenntnis der Betriebe zum Thema Rad wichtig. „Wir wollen ein Radangebot schaffen, das den Bedürfnissen der Gäste entspricht“, so Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin Wiener Alpen Niederösterreich Tourismus GmbH.

„Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einführung der ‘Radpartner Niederösterreich‘, dabei werden Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sowie Ausflugsziele zertifiziert und als radaffine Betriebe ausgewiesen“, informieren LEADER Obfrau Michaela Walla und LEADER-Obmann Josef Laferl.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
153.263 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
109.869 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
108.846 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf