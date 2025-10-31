Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr kam es in Graz-Jakomini zu einer verhängnisvollen Kollision: Eine 52-jährige Grazerin war mit ihrem Pkw in der Steyrergasse unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Schönaugasse nach links in diese einbiegen. Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen haben.