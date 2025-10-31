Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer am Freitagmorgen in Graz wurde der Radler schwer verletzt. Er wurde in das LKH Graz gebracht.
Am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr kam es in Graz-Jakomini zu einer verhängnisvollen Kollision: Eine 52-jährige Grazerin war mit ihrem Pkw in der Steyrergasse unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Schönaugasse nach links in diese einbiegen. Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen haben.
Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der der 51-jährige Radler aus dem Bezirk Graz-Umgebung schwere Verletzungen erlitt. Er wurde nach der Erstversorgung am Unfallort in das LKH Graz gebracht.
