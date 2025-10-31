Der goldene Herbst zeigt sich von der besten Seite

Egal, ob es am Allerheiligentag zur Gräbersegnung geht oder ob Sie mit der Familie einen langen Spaziergang unternehmen wollen: Das Wetter lockt in der gesamten Steiermark ins Freie. Am Vormittag kann es vor allem in der Oststeiermark aber noch föhnig sein, und mancherorts hängt der Hochnebel fest. „Mit Höchsttemperaturen zwischen 15 und 20 Grad wird der Feiertag aber ein perfekter Herbsttag. Am Nachmittag setzt sich auch überall die Sonne durch“, sagt Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet.