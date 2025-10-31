Vorteilswelt
Allerheiligen-Wetter

Der goldene Herbst zeigt sich von der besten Seite

Steiermark
31.10.2025 15:00
Das Wetter zeigt sich beim Besuch am Friedhof (hier: Kirchberg an der Raab) von seiner besten ...
Das Wetter zeigt sich beim Besuch am Friedhof (hier: Kirchberg an der Raab) von seiner besten Seite.(Bild: Jürgen Fuchs)

Der goldene Herbst präsentiert sich am Wochenende noch von seiner besten Seite. Die nächste Woche beginnt hingegen mit Regen und kühleren Temperaturen. 

0 Kommentare

Egal, ob es am Allerheiligentag zur Gräbersegnung geht oder ob Sie mit der Familie einen langen Spaziergang unternehmen wollen: Das Wetter lockt in der gesamten Steiermark ins Freie. Am Vormittag kann es vor allem in der Oststeiermark aber noch föhnig sein, und mancherorts hängt der Hochnebel fest. „Mit Höchsttemperaturen zwischen 15 und 20 Grad wird der Feiertag aber ein perfekter Herbsttag. Am Nachmittag setzt sich auch überall die Sonne durch“, sagt Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet.

Ebenso mild wird es auch zu Allerseelen. Im Süden der Steiermark ist es sogar möglich, dass das Thermometer auf mehr als 20 Grad klettert. Vor allem der Osten und Süden kann sich über viel Sonne freuen. Am Abend zieht jedoch vom Dachstein her Regen über die Grüne Mark, der wohl die Nacht auf Montag über anhält.

Die letzte schöne Herbstwoche
Der Wochenstart wird dann ein bisschen kühler und unbeständiger. Im Flachland pendeln sich die Temperaturen um die 15 Grad ein, in der Obersteiermark werden es hingegen nicht mehr als zehn Grad. Bereits am Montagnachmittag lockern sich die Wolken aber schon wieder auf.

Die restliche Woche wird zwar in vielen Teilen der Steiermark noch einmal mild, jedoch bleibt gegen Ende hin vermehrt Hochnebel hängen, der sich nur noch schwer löst und die Sicht trübt. Die Sonne kann dann am besten auf den steirischen Bergen genossen werden.

Steiermark

krone.tv

