Großevent stärkt potenziellen Gründern den Rücken

Ausklang gegen das Scheitern

Höhepunkt der Gründer-Initiative war der Gründertag Anfang Oktober. Unter dem Motto „Gründen statt grübeln“ bot das Event eine Mischung aus Vorträgen, einem angeregten Austausch und Motivation. Die abschließende Abendveranstaltung „FuckUp Night“ sollte über Herausforderungen und Scheitern aufklären und zeigen, dass Rückschläge oft der erste Schritt zum Erfolg sind. „Unser Gründertag soll Mut machen, Neues auszuprobieren und die eigene Idee mit Selbstvertrauen zu verfolgen“, betont Kraler.