Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Start up Osttirol“

Großevent stärkt potenziellen Gründern den Rücken

Tirol
30.10.2025 16:00
Viele Interessierte lauschten den Vorträgen und holten sich Tipps.
Viele Interessierte lauschten den Vorträgen und holten sich Tipps.(Bild: INNOS GmbH)

Mit einem Zeichen für Unternehmertum, Innovation und Mut setzte die Innos GmbH auch heuer den „Start up Osttirol – Dein Gründertag“ um. Zahlreiche Gründungsinteressierte sowie junge Unternehmer und Partnerorganisationen nahmen teil. Das Ziel: Osttirol braucht mehr Gründer, die ihre Ideen in die Tat umsetzen.

0 Kommentare

Die Workshopreihe „Erfolgreich unternehmen“, die von August bis September am MCI Campus Lienz stattfand, war ein Teil des Austausches. Dabei vermittelte man praxisnahes Wissen rund um Themen wie Marketing oder Kalkulation. „Viele Menschen in unserer Region tragen große Ideen in sich – sie brauchen oft nur das richtige Umfeld, um diese Ideen wachsen zu lassen“, sagt dazu Julia Kraler, Projektverantwortliche der Innos GmbH.

Zitat Icon

Unser Gründertag soll Mut machen, Neues auszuprobieren und die eigene Idee mit Selbstvertrauen zu verfolgen.

Julia Kraler, Projektverantwortliche Innos GmbH

Ausklang gegen das Scheitern
Höhepunkt der Gründer-Initiative war der Gründertag Anfang Oktober. Unter dem Motto „Gründen statt grübeln“ bot das Event eine Mischung aus Vorträgen, einem angeregten Austausch und Motivation. Die abschließende Abendveranstaltung „FuckUp Night“ sollte über Herausforderungen und Scheitern aufklären und zeigen, dass Rückschläge oft der erste Schritt zum Erfolg sind. „Unser Gründertag soll Mut machen, Neues auszuprobieren und die eigene Idee mit Selbstvertrauen zu verfolgen“, betont Kraler.

Das Projekt wird mit Partnern der Jungen Wirtschaft Lienz, der Standortagentur Tirol, der Osttiroler Investment GmbH und dem Osttiroler Wirtschaftspark umgesetzt.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
181.064 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
136.120 mal gelesen
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
131.432 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf