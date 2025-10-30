Großevent stärkt potenziellen Gründern den Rücken

Mit einem Zeichen für Unternehmertum, Innovation und Mut setzte die Innos GmbH auch heuer den „Start up Osttirol – Dein Gründertag“ um. Zahlreiche Gründungsinteressierte sowie junge Unternehmer und Partnerorganisationen nahmen teil. Das Ziel: Osttirol braucht mehr Gründer, die ihre Ideen in die Tat umsetzen.
Die Workshopreihe „Erfolgreich unternehmen“, die von August bis September am MCI Campus Lienz stattfand, war ein Teil des Austausches. Dabei vermittelte man praxisnahes Wissen rund um Themen wie Marketing oder Kalkulation. „Viele Menschen in unserer Region tragen große Ideen in sich – sie brauchen oft nur das richtige Umfeld, um diese Ideen wachsen zu lassen“, sagt dazu Julia Kraler, Projektverantwortliche der Innos GmbH.
Unser Gründertag soll Mut machen, Neues auszuprobieren und die eigene Idee mit Selbstvertrauen zu verfolgen.
Julia Kraler, Projektverantwortliche Innos GmbH
Ausklang gegen das Scheitern
Höhepunkt der Gründer-Initiative war der Gründertag Anfang Oktober. Unter dem Motto „Gründen statt grübeln“ bot das Event eine Mischung aus Vorträgen, einem angeregten Austausch und Motivation. Die abschließende Abendveranstaltung „FuckUp Night“ sollte über Herausforderungen und Scheitern aufklären und zeigen, dass Rückschläge oft der erste Schritt zum Erfolg sind. „Unser Gründertag soll Mut machen, Neues auszuprobieren und die eigene Idee mit Selbstvertrauen zu verfolgen“, betont Kraler.
Das Projekt wird mit Partnern der Jungen Wirtschaft Lienz, der Standortagentur Tirol, der Osttiroler Investment GmbH und dem Osttiroler Wirtschaftspark umgesetzt.
