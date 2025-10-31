Vorteilswelt
Die Entstehung eines Weihnachtserlebnisses

Niederösterreich
31.10.2025 15:30
Es kann losgehen!
Es kann losgehen!(Bild: Kittenberger Erlebnisgärten)
Ein Fest für Augen und Seele.
Ein Fest für Augen und Seele.(Bild: Andreas Hofer)

Ab Sonntag, dem 2. November kann man hautnah erleben, wie sich das grüne Paradies der Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois in ein glanzvolles Weihnachtsambiente verwandelt.

Unzählige liebevoll ausgedachte Dekorationen werden angebracht, Bäume und Pflanzen mit Lichtern geschmückt.  Es bedarf vieler, vieler Handgriffe, bis alles für den großen Adventzauber bereit ist. 

Wer möchte hier nicht Platz nehmen?
Wer möchte hier nicht Platz nehmen?(Bild: Kittenberger Erlebnisgärten)

Bis jede Weihnachtskugel dort erstrahlt, wo sie hingehört, braucht es viel Geduld und Gespür. Der Sinn für Schönheit ist es, der wichtig ist, um das Gesamtbild des Kittenberger Adventzaubers so erscheinen zu lassen. 

Viel Arbeit und Herzblut steckt in diesem Lichterweg.
Viel Arbeit und Herzblut steckt in diesem Lichterweg.(Bild: Kittenberger Erlebnisgärten)

Auch die bunt erleuchteten Wasserspiele bedürfen einer ausgeklügelten Choreographie.

Vom 2. November bis 7. November können Sie die Sorgfalt und Hingabe beobachten, die die feierliche Eröffnung des Kittenberger Adventzaubers in Schiltern bei Langenlois erst möglich machen.

Geöffnet ist täglich von 11.30 Uhr bis 19.00 Uhr.

Nähere Infos finden Sie auf www.kittenberger.at oder auch auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at.

