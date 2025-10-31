Die Entstehung eines Weihnachtserlebnisses

Ab Sonntag, dem 2. November kann man hautnah erleben, wie sich das grüne Paradies der Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois in ein glanzvolles Weihnachtsambiente verwandelt.
Unzählige liebevoll ausgedachte Dekorationen werden angebracht, Bäume und Pflanzen mit Lichtern geschmückt. Es bedarf vieler, vieler Handgriffe, bis alles für den großen Adventzauber bereit ist.
Bis jede Weihnachtskugel dort erstrahlt, wo sie hingehört, braucht es viel Geduld und Gespür. Der Sinn für Schönheit ist es, der wichtig ist, um das Gesamtbild des Kittenberger Adventzaubers so erscheinen zu lassen.
Auch die bunt erleuchteten Wasserspiele bedürfen einer ausgeklügelten Choreographie.
Vom 2. November bis 7. November können Sie die Sorgfalt und Hingabe beobachten, die die feierliche Eröffnung des Kittenberger Adventzaubers in Schiltern bei Langenlois erst möglich machen.
Geöffnet ist täglich von 11.30 Uhr bis 19.00 Uhr.
Nähere Infos finden Sie auf www.kittenberger.at oder auch auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at.
