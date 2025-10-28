Neue ÖBB-Webseite soll mehr Verkehrsinfos bringen

Um Fahrgäste auf aktuelle Fahrplanabweichungen durch Baustellen oder Streckensperren vorzeitig zu informieren, setzen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ab sofort auf ein neues Angebot in Form einer Mehrkanal-Strategie. Abfahrts- und Ankunftsmonitore können ab sofort auf das Smartphone geholt werden. Auf der neuen Bahnhofs-Seite „InfoToGo“ oder in der ÖBB-App „Scotty“ können weitere Hinweise abgerufen werden.