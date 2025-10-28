Neue ÖBB-Webseite soll mehr Verkehrsinfos bringen

Eine aktualisierte Plattform und Bahnhofsmonitore live aufs Handy sind für Fahrgäste der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bereits abrufbar. Auch eine Alarmmeldung ist nun möglich.
Um Fahrgäste auf aktuelle Fahrplanabweichungen durch Baustellen oder Streckensperren vorzeitig zu informieren, setzen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ab sofort auf ein neues Angebot in Form einer Mehrkanal-Strategie. Abfahrts- und Ankunftsmonitore können ab sofort auf das Smartphone geholt werden. Auf der neuen Bahnhofs-Seite „InfoToGo“ oder in der ÖBB-App „Scotty“ können weitere Hinweise abgerufen werden.
Wichtige Informationen zu Baustellen, Umleitungen oder Sperren werden auf einer zentralen Verkehrsmeldungs-Webseite gebündelt. Diese sind nach Bundesland filterbar. Zudem kann man sich Service- und Einkaufsmöglichkeiten am Bahnhof anzeigen lassen. Fahrgäste können sich sogar einen Alarm in der App setzen, um über verspätete oder ausgefallene Züge informiert zu werden.
Weite Verbesserungen in Arbeit
„Wir wissen, dass wir Aufholbedarf haben. Daher arbeiten wir mit Hochdruck an der weiteren Verbesserung unserer Fahrgastinformation“, verkündet Peter N. Thier, Leiter der ÖBB-Konzernkommunikation.
