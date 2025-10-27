Viele Übertretungen bei Lkw-Kontrollen in Tirol

24 Stunden lang auf der Loferer Straße B178 der Schwerverkehr von der Polizei kontrolliert. Unterstützt wurde die Exekutive durch Techniker der Asfinag. Die Bilanz ergibt zahlreiche Übertretungen der Gesetze.
Von 6 Uhr am Donnerstag bis 6 Uhr am Freitag nach sich die Polizei auf der Loferer Straße den Schwerverkehr vor. Beim Einsatz wurde der Schwerverkehr in beide Fahrtrichtungen auf der B178 kontrolliert. Die Bilanz zeigt zahlreiche Überschreitungen auf:
Insgesamt wurden 113 Fahrzeuge kontrolliert, bei ca. 45 wurden verschiedenste Übertretungen festgestellt:
Das hatte natürlich Konsequenzen: Fünf Fahrzeuglenkern wurde vorübergehend die Weiterfahrt untersagt, ein Kennzeichen wurde abgenommen und zwei Lenker wurden angezeigt.
Ein Alkolenker dabei
Bei allen Lenkenden wurde ein Alkoholvortest durchgeführt. Ein Lenker wird wegen der Überschreitung der 0,5 Promille – Grenze bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht. Fünf Fahrzeuge durften erst nach Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes wieder auf der Straße mit öffentlichem Verkehr verwendet werden. Bei einem Fahrzeug wurde das Kennzeichen abgenommen.
