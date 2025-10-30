Tourismus-Institution feierte in Krems den „50er“

Seit Jahrzehnten gehören die Tourismusschulen der HLF Krems zu den besten in Österreich. Die Absolventinnen und Absolventen sind aufgrund der umfassenden und zukunftsweisenden Ausbildung weltweit gefragt. Nun feierte man am Standort in Krems kürzlich das 50-Jahre-Jubiläum zusammen mit vielen Gästen aus Wirtschaft, dem Bildungssektor, der Politik und den Schülern.