Tourismus-Institution feierte in Krems den „50er“

Der gute Ruf der HLF Krems geht weit über Österreichs Grenzen hinaus – kürzlich wurde zum Jubiläumsfest geladen.
Seit Jahrzehnten gehören die Tourismusschulen der HLF Krems zu den besten in Österreich. Die Absolventinnen und Absolventen sind aufgrund der umfassenden und zukunftsweisenden Ausbildung weltweit gefragt. Nun feierte man am Standort in Krems kürzlich das 50-Jahre-Jubiläum zusammen mit vielen Gästen aus Wirtschaft, dem Bildungssektor, der Politik und den Schülern.
Empfangen wurden die zahlreichen Gäste durch Klänge der Militärmusik Niederösterreich unter der Leitung von Adi Obendrauf.
„Das beste Zeugnis für unsere Top-Schule sind zweifelsohne die vielen Absolventen, die in ganz Europa in führenden Positionen sehr erfolgreichen tätig sind“, erklärten Direktor Hofrätin Mag. Birgit Wagner und Fachvorstand Harald Wohlgenannt nach dem gelungenen Festakt.
Informationen zum Angebot der HLF unter: www.hlfkrems.ac.at oder 02732/880-0.
