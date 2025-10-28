Ärztemangel im Gefängnis: Justiz will gegensteuern

Hohe Kosten durch externe Behandlungen

Eine Nachfolge wolle man so schnell wie möglich finden, um die nun fehlende Betreuung durch die anstaltsinterne Kraft rasch kompensieren zu können. Denn externe Behandlungen verursachen natürlich deutlich höhere Kosten. Hinzu kommt, dass der betroffene Insasse ausgeführt und dabei von mehreren Wachebeamten begleitet werden muss, was wiederum ein Fehlen des Personals an eigentlicher Stelle – nämlich in der Haftanstalt selbst – bedeutet. Beim bekanntlich ausgedünnten Personalstand eine weitere Gefahrenquelle. Im Akut- und Notfall bleibt ohnehin nichts anderes übrig, als das öffentliche Rettungswesen zu Hilfe zu holen.