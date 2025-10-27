Steiermarkbahn: Güterverkehr um 96% eingebrochen

Entscheidung bis Jahresende erwartet

„Wir müssen das Unternehmen wieder auf Kurs bringen. Es braucht jetzt volle Transparenz und einen konsequenten Plan“, fordert der grüne Abgeordnete Lambert Schönleitner gerade angesichts der Chancen durch die neue Koralmbahn. Im Landtag sprach Holzer jüngst von „Fehlern“, die in der Vergangenheit passiert seien. Seit 2023 wird an einer strategischen Neuausrichtung gearbeitet. Gesucht wird dafür ein Investor, bis Jahresende sollte eine Entscheidung fallen.