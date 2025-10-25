Bei Notfällen: Klick zwischen Leben und Tod

En neues System macht Handys zu echten Lebensrettern: Mit Emergency Eye kann jeder Anrufer bei einem Notruf sofort Livebilder vom Einsatzort in die Einsatzzentrale übertragen. Über einen SMS-Link wird das Smartphone zur Kamera, die in Echtzeit zeigt, was passiert. Ohne App, ohne Aufwand. So kann der diensthabende Disponent sofort beurteilen, wie ernst die Lage ist und blitzschnell entscheiden, ob beispielsweise ein Rettungsboot oder ein Einsatzfahrzeug losgeschickt wird.