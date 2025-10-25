Vorteilswelt
Handy als Lebensretter

Bei Notfällen: Klick zwischen Leben und Tod

Niederösterreich
25.10.2025 12:00
Dank „Emergency Eye“ erkannte die Feuerwehr sofort die Gefahr, und gab übers Handy klare ...
Dank „Emergency Eye“ erkannte die Feuerwehr sofort die Gefahr, und gab übers Handy klare Anweisungen an Personen im Hochwasser: „Rauf aufs Dach, jetzt sofort!“(Bild: Feuerwehr/Manfred Wimmer)

Livebilder vom Einsatzort können über einen SMS-Link direkt in die Einsatzzentrale übertragen werden – und das ganz einfach.

En neues System macht Handys zu echten Lebensrettern: Mit Emergency Eye kann jeder Anrufer bei einem Notruf sofort Livebilder vom Einsatzort in die Einsatzzentrale übertragen. Über einen SMS-Link wird das Smartphone zur Kamera, die in Echtzeit zeigt, was passiert. Ohne App, ohne Aufwand. So kann der diensthabende Disponent sofort beurteilen, wie ernst die Lage ist und blitzschnell entscheiden, ob beispielsweise ein Rettungsboot oder ein Einsatzfahrzeug losgeschickt wird.

Hochwasser war prägend
Wie wichtig das ist, zeigte das Hochwasser 2024 im Tullnerfeld. Zwei Frauen und ihre Haustiere saßen in einem Auto fest, das Wasser stieg bedrohlich. Dank Emergency Eye erkannte der Disponent sofort die Gefahr, gab klare Anweisungen: „Rauf aufs Dach, jetzt sofort!“ 30 Minuten blieb er in der Leitung, beruhigte, koordinierte. Schließlich erreichte eine Feuerwehrzille die Eingeschlossenen. Rettung im letzten Moment.

Auch das Rote Kreuz nutzt die Technologie. Mit Übersetzungsfunktion, Skizzen im Livebild und Zugriff für nachrückende Einsatzkräfte verschafft Emergency Eye entscheidende Sekunden. Was einst nach Science-Fiction klang, ist heute Realität: Ein digitaler Blick, der Leben rettet. (Franz Resperger)

