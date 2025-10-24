83-Jährige überrascht Einbrecher: Täter flüchtig

Am Donnerstag gegen 10.20 Uhr läuteten mehrere Unbekannte an der Eingangstür einer 83-Jährigen in Kalwang (Bezirk Leoben). Als sich die Frau, die zu diesem Zeitpunkt alleine zu Hause war, nicht meldete, begaben sich die Täter zur Rückseite des Hauses und brachen ein Fenster auf. Durch dieses gelangten sie in das Gebäude und durchsuchten die Räume im Obergeschoss.