Zahlreiche Anhaltungen und Anzeigen im Murtal

Verstöße im Güterverkehr

Insgesamt kam es im Bereich des Güterverkehrs zu 24 Anzeigen nach der Lenk- und Ruhezeitenverordnung und 53 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz. Zusätzlich wurden sieben Gefahrenguttransporte beanstandet, nachdem etwa erforderliche Beförderungspapiere fehlten oder gefährliche Abfälle von Italien nach Österreich transportiert wurden. Das Arbeitsinspektorat verzeichnete sieben Anzeigen nach der sogenannten Lenkprotokollverordnung, während die Finanzpolizei mehrere Anzeigen nach dem Sozialversicherungsgesetz sowie dem Ausländerbeschäftigungsgesetz registrierte