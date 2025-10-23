Sprachcafé boomt und lädt zum bunten Austausch ein

„Redma mitananda!“ – unter diesem Motto fand vor einem Jahr das erste Sprachcafé am Campus Technik Lienz statt. Das Ziel der Initiative des Regionsmanagements Osttirol (RMO) bzw. des Freiwilligenzentrums Osttirol (FWZ) war es, einen Treffpunkt für Menschen mit Deutsch als Zweitsprache ins Leben zu rufen. Mit Erfolg, wie die Leiterin des FWZ, Simone Ortner-Trebo, sagt. Sie weiß auch um die Schwierigkeiten: „Das Sprachcafé hat mir gezeigt, wie anspruchsvoll die deutsche Sprache sein kann und welche großen sprachlichen Fortschritte innerhalb weniger Wochen möglich sind.“