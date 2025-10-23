Sprachcafé boomt und lädt zum bunten Austausch ein

Seit Oktober 2024 ist das Zusammentreffen von Menschen, die Deutsch als Zweitsprache haben, im Campus Technik Lienz der Renner. Dabei stehen Sprachförderung und Integration im Fokus.
„Redma mitananda!“ – unter diesem Motto fand vor einem Jahr das erste Sprachcafé am Campus Technik Lienz statt. Das Ziel der Initiative des Regionsmanagements Osttirol (RMO) bzw. des Freiwilligenzentrums Osttirol (FWZ) war es, einen Treffpunkt für Menschen mit Deutsch als Zweitsprache ins Leben zu rufen. Mit Erfolg, wie die Leiterin des FWZ, Simone Ortner-Trebo, sagt. Sie weiß auch um die Schwierigkeiten: „Das Sprachcafé hat mir gezeigt, wie anspruchsvoll die deutsche Sprache sein kann und welche großen sprachlichen Fortschritte innerhalb weniger Wochen möglich sind.“
Ich komme sehr gerne, weil mir der Austausch gefällt und ich sehr viel über die Region, in der ich lebe, erfahre.
Eine Teilnehmerin
Seit der ersten Veranstaltung nutzten über 130 Personen das Angebot. Die Treffen sind geprägt von Lernfreude und einem geselligen Austausch. Die Nationen sind ebenso verschieden wie die Muttersprachen: So findet man Menschen aus ganz Europa, Syrien, der Ukraine oder dem Iran. „Ich komme sehr gerne, weil mir der Austausch gefällt und ich sehr viel über die Region, in der ich lebe, erfahre“, berichtet eine Teilnehmerin.
Breite Unterstützung und bereits neue Termine
Einige Besucher besuchten schon Deutschkurse, jedoch fehle oft die Gelegenheit, die Sprache anzuwenden. Die Initiative wird vom Management Center Innsbruck gefördert und soll helfen, Barrieren abzubauen.
Das Sprachcafé wird auch nach einem Jahr fortgesetzt. Bereits am Donnerstag, 6. November, von 9.30 bis 11 Uhr, findet am Campus Technik Lienz die nächste Ausgabe statt. Anmeldung unter fwz@rmo.at oder 0676 851270577.
