80-Jähriger im Zentrum von Liezen ausgeraubt

Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tag, kurz nach 12 Uhr in der Döllacher Straße im Zentrum von Liezen. Ein unbekannter Mann packte das Opfer (80) plötzlich von hinten am Hosenbund bzw. am Gürtel, hielt ihn fest und schüttelte ihn. Dabei soll der Mann laut Polizei gesagt haben: „Geh gerade, das ist ungesund!“ Er sprach auf Deutsch, aber in einem ausländischen Dialekt.