10 Kilometer Netz

Sillian investiert 800.000 Euro in Biomasse-Anlage

Tirol
21.10.2025 16:00
Die Freude über die Investition ist den Verantwortlichen in Sillian ins Gesicht geschrieben.
Die Freude über die Investition ist den Verantwortlichen in Sillian ins Gesicht geschrieben.(Bild: Bio Wärme Tirol)

Mit einer großen Gesamt-Revitalisierung soll die bestehende Anlage zur Grenze Italiens modernisiert werden. Enorme Wärmemengen von mehreren Millionen Kilowattstunden bringen über 250 Kunden Wärme.

Seit der Gründung der Biomasse-Verarbeitungs- und Heizgenossenschaft Sillian im Jahr 2003 hat sich im Unternehmen einiges geändert – natürlich auch wegen wirtschaftlicher Gründe. Um weiter auf dem neuesten Stand zu bleiben, investierte man in diesem Jahr kräftig in die Modernisierung, um die Effizienz zu steigern und die Betriebssicherheit und die Nachhaltigkeit abzusichern.

Modernisierung der Anlage
Unter anderem wurden in einem Biomassekessel das Brennkammergewölbe und die Neuschamottierung erneuert. Dazu gab es weitere Aufwertungen – auch im elektronischen und steuerungstechnischen Bereich. Zusätzlich wurden Beleuchtungssysteme verbessert. In Summe investierte man stolze 800.000 Euro. Damit soll der jährliche Brennstoffbedarf von rund 6000 Festmetern gesichert sein. Jährlich bedient man mit der Anlage mehr als 250 Wärmekunden und liefert in Summe zehn Millionen Kilowattstunden.

Mit dieser umfassenden Revitalisierung setzen wir ein klares Zeichen für eine zukunftssichere, effiziente und umweltfreundliche Wärmeversorgung in Sillian.

GF Ferdinand Mossegger

GF Ferdinand Mossegger zeigt sich zufrieden: „Mit dieser umfassenden Revitalisierung setzen wir ein klares Zeichen für eine zukunftssichere, effiziente und umweltfreundliche Wärmeversorgung in Sillian.“

