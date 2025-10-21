Sillian investiert 800.000 Euro in Biomasse-Anlage

Modernisierung der Anlage

Unter anderem wurden in einem Biomassekessel das Brennkammergewölbe und die Neuschamottierung erneuert. Dazu gab es weitere Aufwertungen – auch im elektronischen und steuerungstechnischen Bereich. Zusätzlich wurden Beleuchtungssysteme verbessert. In Summe investierte man stolze 800.000 Euro. Damit soll der jährliche Brennstoffbedarf von rund 6000 Festmetern gesichert sein. Jährlich bedient man mit der Anlage mehr als 250 Wärmekunden und liefert in Summe zehn Millionen Kilowattstunden.