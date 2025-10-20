„Ohne Regelungen hängen Angehörige in der Luft“

Ist ein Testament gültig, wenn ich es nur auf einen Zettel aufschreibe?

Ja. Man sollte es mit der eigenen Hand mit Kugelschreiber auf Papier schreiben, dazu ein Datum und eine Unterschrift. Es gibt aber zwei große Risiken: einerseits der Inhalt, weil viele juristische Laien gar nicht wissen, was sie überhaupt verfügen können. Und andererseits die Auffindbarkeit. Man kann ein eigenhändig geschriebenes Testament auch beim Notar hinterlegen.