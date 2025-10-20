Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Verein für Kinder

5000 Euro: Oldtimertreffen führte zu großer Spende

Tirol
20.10.2025 10:00
Zur Scheckübergabe kamen Vertreter vom ARBÖ Ortsklub, des Vereins „Schritt für Schritt“, dem ...
Zur Scheckübergabe kamen Vertreter vom ARBÖ Ortsklub, des Vereins „Schritt für Schritt“, dem „Lilienhof“ und Therapeuten.(Bild: Fotografik Renate Möllinger)

Das vergangene Oldtimertreffen in Bad Häring (Bezirk Kufstein) war ein voller Erfolg: Fast die gesamten Einnahmen gehen an einen Verein, der ein therapeutisches Angebot für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bietet.

0 Kommentare

Eine stolze Summe kann an den Verein „Schritt für Schritt“, der sich am Lilienhof in Schwoich der therapeutischen Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen widmet, übergeben werden.

Diese kam beim heurigen Oldtimertreffen am 21. September, veranstaltet durch den ARBÖ Ortsklub Bad Häring/Kufstein und die Oldtimerfreunde Bad Häring und Umgebung, zustande. Bei strahlendem Spätsommerwetter lockte das Event so viele Teilnehmer und Besucher an wie noch nie zuvor – ein neuer Rekord für das beliebte Treffen im Tiroler Unterland.

Zitat Icon

Wir freuen uns riesig über diese großartige Unterstützung. Mit jeder Spende können wir unser Therapieangebot weiter ausbauen.

Susanne Schöllenberger

Freude ist groß
„Wir freuen uns riesig über diese Unterstützung“, betonte Susanne Schöllenberger, Obfrau „Schritt für Schritt“, bei der Übergabe, „mit jeder einzelnen Spende können wir unser Therapieangebot ausbauen.“ Der ARBÖ Ortsklub bedankt sich bei allen Helfern.

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
91.731 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
84.527 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Heftige Vergewaltigungsserie in Wien aufgedeckt
75.971 mal gelesen
Der 19-Jährige wurde u.a. wegen Beitrags an mindestens 15 Vergewaltigungen verurteilt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf