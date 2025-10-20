5000 Euro: Oldtimertreffen führte zu großer Spende

Das vergangene Oldtimertreffen in Bad Häring (Bezirk Kufstein) war ein voller Erfolg: Fast die gesamten Einnahmen gehen an einen Verein, der ein therapeutisches Angebot für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bietet.
Eine stolze Summe kann an den Verein „Schritt für Schritt“, der sich am Lilienhof in Schwoich der therapeutischen Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen widmet, übergeben werden.
Diese kam beim heurigen Oldtimertreffen am 21. September, veranstaltet durch den ARBÖ Ortsklub Bad Häring/Kufstein und die Oldtimerfreunde Bad Häring und Umgebung, zustande. Bei strahlendem Spätsommerwetter lockte das Event so viele Teilnehmer und Besucher an wie noch nie zuvor – ein neuer Rekord für das beliebte Treffen im Tiroler Unterland.
Wir freuen uns riesig über diese großartige Unterstützung. Mit jeder Spende können wir unser Therapieangebot weiter ausbauen.
Susanne Schöllenberger
Freude ist groß
„Wir freuen uns riesig über diese Unterstützung“, betonte Susanne Schöllenberger, Obfrau „Schritt für Schritt“, bei der Übergabe, „mit jeder einzelnen Spende können wir unser Therapieangebot ausbauen.“ Der ARBÖ Ortsklub bedankt sich bei allen Helfern.
