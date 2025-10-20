5000 Euro: Oldtimertreffen führte zu großer Spende

Diese kam beim heurigen Oldtimertreffen am 21. September, veranstaltet durch den ARBÖ Ortsklub Bad Häring/Kufstein und die Oldtimerfreunde Bad Häring und Umgebung, zustande. Bei strahlendem Spätsommerwetter lockte das Event so viele Teilnehmer und Besucher an wie noch nie zuvor – ein neuer Rekord für das beliebte Treffen im Tiroler Unterland.