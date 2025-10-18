Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

Teenager bei Unfall an Hand und Hüfte verletzt

Tirol
18.10.2025 20:29
In Tirol hat eine 15-Jährige die Kontrolle über ihr Moped verloren, sie verletzte sich an der ...
In Tirol hat eine 15-Jährige die Kontrolle über ihr Moped verloren, sie verletzte sich an der Hand und Hüfte (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Eine 15-Jährige hatte in Tirol die Kontrolle über ihr Moped verloren und krachte in einen Pkw. Die Pkw-Lenkerin hinterließ keine Daten, weswegen die Polizei nun nach ihr beziehungsweise Zeugen sucht.

Das Mädchen (15) verletzte sich an Hand und Hüfte, als es über den Lenker ihres Mopeds stürzte. Sie verlor am Samstag gegen 16.15 Uhr am Weerberg die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen ihr entgegenkommenden Pkw.

Unbekannte wird gebeten, sich zu melden
Die derzeit unbekannte Pkw-Lenkerin nahm die Daten der Mopedlenkerin auf, es kam jedoch aus derzeit unbekannter Ursache, wie die Polizei berichtet, nicht zum Datennachweis durch die Pkw-Lenkerin. Die Polizei bittet daher um Zeugen bzw. die Pkw-Lenkerin, sich zu melden. Erhebungen sind im Gange.

Tirol

