Teenager bei Unfall an Hand und Hüfte verletzt

Unbekannte wird gebeten, sich zu melden

Die derzeit unbekannte Pkw-Lenkerin nahm die Daten der Mopedlenkerin auf, es kam jedoch aus derzeit unbekannter Ursache, wie die Polizei berichtet, nicht zum Datennachweis durch die Pkw-Lenkerin. Die Polizei bittet daher um Zeugen bzw. die Pkw-Lenkerin, sich zu melden. Erhebungen sind im Gange.