Teenager bei Unfall an Hand und Hüfte verletzt

Eine 15-Jährige hatte in Tirol die Kontrolle über ihr Moped verloren und krachte in einen Pkw. Die Pkw-Lenkerin hinterließ keine Daten, weswegen die Polizei nun nach ihr beziehungsweise Zeugen sucht.
Das Mädchen (15) verletzte sich an Hand und Hüfte, als es über den Lenker ihres Mopeds stürzte. Sie verlor am Samstag gegen 16.15 Uhr am Weerberg die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen ihr entgegenkommenden Pkw.
Unbekannte wird gebeten, sich zu melden
Die derzeit unbekannte Pkw-Lenkerin nahm die Daten der Mopedlenkerin auf, es kam jedoch aus derzeit unbekannter Ursache, wie die Polizei berichtet, nicht zum Datennachweis durch die Pkw-Lenkerin. Die Polizei bittet daher um Zeugen bzw. die Pkw-Lenkerin, sich zu melden. Erhebungen sind im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.