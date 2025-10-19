Beim Campen hat NÖ noch „Zelt-Luft“ nach oben

Waldviertel mausert sich zur „Zelt-Hochburg“

Im weiten Land gibt es aktuell 55 aktive Campingplätze, neun davon wurden als Qualitätspartner von der NÖ-Werbung ausgezeichnet. Sie werden nach hohen Standards nachhaltig, umweltgerecht und sozial verträglich betrieben. Die meisten Camping-Plätze befinden sich übrigens im Mostviertel entlang der Donau und im Waldviertel. Gerade Letzteres hat im ersten Halbjahr den stärksten Zuwachs verzeichnet. Denn 19.255 Nächtigungen sind um 18,1 Prozent mehr als noch im Vorjahr.