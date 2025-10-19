Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Langsames Wachstum

Beim Campen hat NÖ noch „Zelt-Luft“ nach oben

Niederösterreich
19.10.2025 16:00
Campingplätze werden auch in Niederösterreich – wenngleich nur langsam – beliebter
Campingplätze werden auch in Niederösterreich – wenngleich nur langsam – beliebter(Bild: Wassermann Kerstin)

Die Beliebtheit für einen Urlaub mit Wohnmobil und Co. steigt im weiten Land im Österreich-Vergleich nur unterdurchschnittlich. Ein großes Potenzial für die Zukunft sei aber vorhanden, betonen Experten.

0 Kommentare

Verspätet, aber dann dafür mit voller Kraft hat die heurige Camping-Saison gestartet. Nach einem witterungsbedingt schwachen März haben sich die Nächtigungszahlen im April im Vergleich zum Vorjahr österreichweit verdoppelt. In Summe reichte es für Niederösterreich im ersten Halbjahr für ein leichtes Plus.

Nur Wien ist schlechter
Mit 114.848 Nächtigungen legte man zwar um 3,3 Prozent zu, liegt damit aber deutlich unter dem Österreich-Schnitt (+12,4 Prozent). Im Bundesländer-Ranking ist nur Wien schlechter platziert. Allerdings liegen auch nur knapp zehn Prozent aller österreichischen Campingplätze im weiten Land. Sie verzeichnen zudem lediglich knapp 3,5 Prozent aller Nächtigungen in Niederösterreich.

„Stellenwert wird weiter zunehmen“
„Der Stellenwert des Campings wird aber in Zukunft große Bedeutung haben, es werden hohe Zuwachsraten erwartet. Auch in Niederösterreich sehen wir Wachstumspotenzial“, betonen die Experten der Niederösterreich-Werbung. Aktuell kommen die meisten ausländischen Gäste aus Deutschland und den Niederlanden, künftig erwartet man sich bei jenen aus Polen, der Slowakei und Tschechien ein großes Plus.

Waldviertel mausert sich zur „Zelt-Hochburg“
Im weiten Land gibt es aktuell 55 aktive Campingplätze, neun davon wurden als Qualitätspartner von der NÖ-Werbung ausgezeichnet. Sie werden nach hohen Standards nachhaltig, umweltgerecht und sozial verträglich betrieben. Die meisten Camping-Plätze befinden sich übrigens im Mostviertel entlang der Donau und im Waldviertel. Gerade Letzteres hat im ersten Halbjahr den stärksten Zuwachs verzeichnet. Denn 19.255 Nächtigungen sind um 18,1 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
92.367 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
84.029 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
79.575 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf