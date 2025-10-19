Auf die Plätze, fertig: Senioren feiern Sponsion

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war indes im Rahmen ihrer Regionstage im Weinviertel unterwegs. Einen besonderen Höhepunkt stellte der Besuch im Kindergarten von Wolkersdorf dar. Bei einer Kindersprechstunde hatte der Nachwuchs Zeit, Fragen an die Landeschefin zu stellen und Einblicke in ihre Arbeit zu bekommen. Die brennendsten Fragen der Kinder waren etwa: „Was ist Dein Lieblingsessen?“, „Was machst Du gerne in Deiner Freizeit?“, „Wolltest Du schon immer Landeshauptfrau werden?“, „Warst Du eine brave Schülerin?“. Nach der Antwortrunde legte Mikl-Leitner auch konkrete Zahlen vor: „Niederösterreich hat im Bundesländervergleich die höchsten Betreuungsquoten.“