Gestohlenes Luxusauto gefunden und Dieb gefasst

Es gelang den Ermittlern nach kurzer Observation, den Tatverdächtigen, einen 30-jährigen Rumänen, festzunehmen. Der Mann war kein unbeschriebenes Blatt: Er war bereits mehrfach in Deutschland, Schweden, Finnland und Dänemark polizeilich in Erscheinung getreten.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.