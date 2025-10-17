Gestohlenes Luxusauto gefunden und Dieb gefasst

Fahnder in Bremen gaben den entscheidenden Hinweis: So konnte ein Dieb eines Luxusautos in Salzburg gefasst werden. Welche spektakuläre kriminelle Historie der Mann hat.
Aus dem hohen Norden, nämlich von der Kriminaldirektion in Bremen, bekamen Salzburger Schengenfahnder einen Tipp. So konnten sie am Abend des 8. Oktober im Salzburger Stadtteil Gnigl einen zuvor in Bremen gestohlenen hochpreisigen Pkw orten und sicherstellen.
Es gelang den Ermittlern nach kurzer Observation, den Tatverdächtigen, einen 30-jährigen Rumänen, festzunehmen. Der Mann war kein unbeschriebenes Blatt: Er war bereits mehrfach in Deutschland, Schweden, Finnland und Dänemark polizeilich in Erscheinung getreten.
Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.
