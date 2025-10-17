Langer Kampf: Nun grünes Licht für Ärzte-Blaulicht

Nach einem Treffen mit Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) versprach dieser, sich der Sache anzunehmen. Und siehe da: Nun gab’s von seiner Parteikollegin Claudia Holzer grünes Licht für das Blaulicht bei Ärzten. „Künftig können das alle Allgemeinmediziner, aber auch Kinderärzte oder Gynäkologen beantragen – etwa, wenn diese schnell bei einer Geburt im Krankenhaus gebraucht werden“, atmet Bayer auf. Er sieht damit die Versorgungssicherheit deutlich erhöht – „und letztlich auch die Sicherheit für die Ärzte selbst, wenn sie etwa eine Unfallstelle mit Blaulicht absichern müssen“.