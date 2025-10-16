Paragleiter verfing sich bei Landeanflug in Baum

In einer misslichen Lage befand sich ein Gleitschirmpilot (30) am Donnerstagnachmittag in Söll im Tiroler Bezirk Kufstein. Der Österreicher war beim Landen in einen Baum geraten und hing hilflos hoch über dem Boden, bis die Feuerwehr anrückte und ihm mit der Drehleiter rettete.
Der 30-jährige Einheimische befand sich am Mittwoch gegen 15.40 Uhr im Landeanflug auf einen Bereich nahe der B178 in Bocking, als es zu dem Unfall kam. Im Zuge der Landung machte er laut Polizei eine Drehung nach links und wurde dabei von einer Böe erfasst, die den Gleitschirm nach oben trug.
In einer Höhe von 15 bis 20 Metern verfing sich der Stoff in einem Baum, der Paragleiter baumelte rund drei Meter unterhalb in den Seilen.
Mit Drehleiter aus Baum geholt
Die Freiwillige Feuerwehr Söll musste mit der Drehleiter ausrücken, um den Mann bergen zu können. Er blieb glücklicherweise unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.