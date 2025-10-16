Vorteilswelt
In 20 Metern Höhe

Paragleiter verfing sich bei Landeanflug in Baum

Tirol
16.10.2025 18:36
Die FF Söll holte den Mann mittels Drehleiter zurück auf den Boden.
Die FF Söll holte den Mann mittels Drehleiter zurück auf den Boden.(Bild: ZOOM Tirol)

In einer misslichen Lage befand sich ein Gleitschirmpilot (30) am Donnerstagnachmittag in Söll im Tiroler Bezirk Kufstein. Der Österreicher war beim Landen in einen Baum geraten und hing hilflos hoch über dem Boden, bis die Feuerwehr anrückte und ihm mit der Drehleiter rettete.

0 Kommentare

Der 30-jährige Einheimische befand sich am Mittwoch gegen 15.40 Uhr im Landeanflug auf einen Bereich nahe der B178 in Bocking, als es zu dem Unfall kam. Im Zuge der Landung machte er laut Polizei eine Drehung nach links und wurde dabei von einer Böe erfasst, die den Gleitschirm nach oben trug.

In einer Höhe von 15 bis 20 Metern verfing sich der Stoff in einem Baum, der Paragleiter baumelte rund drei Meter unterhalb in den Seilen. 

Mit Drehleiter aus Baum geholt
Die Freiwillige Feuerwehr Söll musste mit der Drehleiter ausrücken, um den Mann bergen zu können. Er blieb glücklicherweise unverletzt. 

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Tirol

