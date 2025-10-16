So wurden zwei Kragenbären in NÖ zum Liebespaar

„Dimitri“ ist in Deutschland zur Welt gekommen, seine Vorfahren stammen aus Sibirien. Noch bevor sie gemeinsam in das Außengehege entlassen wurden, konnten sie sich durch Trennstäbe hinweg kennenlernen. Und es scheint Liebe auf den ersten Biss gewesen zu sein – „Dimitri“ hat „Amira“ nämlich trotz räumlicher Trennung ein kleines Stück vom Ohr abgebissen. Doch das Weibchen dürfte nicht nachtragend sein, ganz im Gegenteil: Die beiden tollen frisch verliebt herum. „Wenn die ,Verlobung‘ hält, dürfen wir uns in einigen Jahren erstmals auf Kragenbärennachwuchs freuen“, verrät Zöchling, der sie persönlich betreut.