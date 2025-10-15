Einbrecher-Duo hatte es auf Hotelzimmer abgesehen

Komplize sitzt in der Slowakei in Haft

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der 45-Jährige teils gemeinsam mit einem 35-jährigen Komplizen vorgegangen sein, der sich derzeit wegen anderer Eigentumsdelikte in der Slowakei in Haft befindet. Der 45-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.