E-Scooter-Lenker flüchtete mit 70 km/h vor Polizei

Auf der Grazer Annenstraße lieferte sich am Dienstagabend ein 15-jähriger E-Scooter-Lenker eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei gefährdete er mehrere Passanten – nach Opfern und Zeugen wird gesucht.
Gegen 18.40 Uhr war eine Polizeistreife auf der Annenstraße mit 50 km/h in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Auf einmal raste ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem E-Scooter von hinten auf das Auto zu und überholte die Streife.
Die Polizisten schalteten das Blaulicht ein und signalisierten dem 15-Jährigen, dass er anhalten solle. Dieser ignorierte jedoch jegliche Anhaltezeichen und raste Richtung Hauptbahnhof. Er beschleunigte auf bis zu 70 km/h, fuhr auf den Gehweg und gefährdete dabei mehrere Passanten.
Polizisten verfolgten ihn zu Fuß
Nach der Verfolgungsfahrt bis in die Niesenbergergasse konnte der junge Raser zu Fuß verfolgt und in der Prankergasse angehalten werden. Der 15-Jährige gab an, dass er bei der Anhaltung verletzt worden wäre. In der Folge wurde er ins LKH Graz auf die Kinderklinik gebracht.
Die Polizeiinspektion Karlauerstraße sucht nun nach Zeugen der Verfolgungsfahrt sowie Personen, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des Lenkers gefährdet wurden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Karlauerstraße: 059133/6585.
