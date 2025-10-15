E-Scooter-Lenker flüchtete mit 70 km/h vor Polizei

Polizisten verfolgten ihn zu Fuß

Nach der Verfolgungsfahrt bis in die Niesenbergergasse konnte der junge Raser zu Fuß verfolgt und in der Prankergasse angehalten werden. Der 15-Jährige gab an, dass er bei der Anhaltung verletzt worden wäre. In der Folge wurde er ins LKH Graz auf die Kinderklinik gebracht.