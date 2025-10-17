Kunst für Groß und Klein in ganz Niederösterreich

Das Projekt der Kulturvernetzung Niederösterreich bringt alljährlich unzählige Interessierte jeden Alters dorthin, wo die Kunst entsteht und wirklich zu Hause ist. So auch an diesem Wochenende. Am Samstag, 18. Oktober und Sonntag, 19. Oktober laden Niederösterreichs Künstlerinnen und Künstler in ihre Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten ein. Bei freiem Eintritt können große und kleine Kunstliebhaber Einblicke in die verschiedensten Techniken gewinnen.