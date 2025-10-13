Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sängerin Caro Fux

Ein Affe sorgte bei Steirerin für den Durchbruch

Steiermark
13.10.2025 18:00
Aktuell richtig happy: Caro Fux hat den ersten Plattenvertrag unterschrieben.
Aktuell richtig happy: Caro Fux hat den ersten Plattenvertrag unterschrieben.(Bild: ni<?ZE?><?ZE?><?ZE?>Nicole Seiser)

Ihr „Aff im Kopf“ wurde allein auf Spotify mehr als 600.000 Mal gestreamt – nun hat die Mürztalerin Caro Fux den ersten Plattenvertrag in der Tasche und musikalisch auch gleich nachgelegt.

0 Kommentare

Gestern früh kletterte Caro Fux in den Flieger in Richtung Berlin: Bei Sony Music hat sie ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben, „und jetzt steht einmal das erste Kennenlernen am Programm“, erzählte die quirlige Mürztalerin der „Krone“ vor dem Abflug. Ihren Hit „Aff im Kopf“ hatte sie ja noch unter eigenem Label veröffentlicht – ganz ohne große Maschinerie im Hintergrund.

Ein Erfolg wurde es trotzdem. Und was für einer: Allein auf Spotify wurde das Lied bisher schon 630.000 Mal gestreamt. „Ehrlich, ich hab gewusst, dass mit dem Song etwas passiert“, lächelt Caroline Putzgruber, wie die 32-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt. Für den Traum der Musikkarriere setzte sie alles auf eine Karte, kündigte im Vorjahr auch ihren Job als Volksschullehrerin. „Seit ich mich auf die Musik konzentriere, fliegen mir die Sachen wirklich regelrecht zu – jetzt geht ordentlich was weiter. Außerdem hab ich mir gedacht, was soll schon passieren? Im schlimmsten Fall gehe ich dann halt wieder unterrichten.“

Für den verstorbenen Onkel
Doch aktuell ist an eine Rückkehr ins Klassenzimmer nicht wirklich zu denken. Mit „Peter Warum“ hat sie mittlerweile den nächsten Song veröffentlicht, darin verarbeitete sie die Alkoholsucht ihres verstorbenen Onkels und werkte dafür sie gemeinsam mit den Ex-Song-Contest-Startern Pænda und Lukas Plöchl – und Produzent Daniel Fellner, der ja auch mit Seiler & Speer und Paul Pizzera erfolgreich zusammenarbeitet.

In ihrer neuen Single „Peter Warum“ verarbeitet Caro Fux die Alkoholsucht ihres Onkels Peter, ...
In ihrer neuen Single „Peter Warum“ verarbeitet Caro Fux die Alkoholsucht ihres Onkels Peter, der im Jahr 2011 verstarb.(Bild: ni<?ZE?><?ZE?><?ZE?>Nicole Seiser)

Dazu haben schon mehrere DJs für eine Dance-Version von „Aff im Kopf“, rechtzeitig vor der anstehenden (Après-) Ski-Saison, angefragt, und nach der Rückkehr aus Berlin steht sie bei Josh als Vorband auf der Bühne. Am 24. Okober übrigens auch in der Grazer Stadthalle. Was anderes, als im Dialekt zu singen, kam für Fux übrigens nie in Frage: „Ich bin halt eine Steirerin – und meine Emotionen kann ich einfach am besten so ausdrücken, wie ich denke und rede.“

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
262.217 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.373 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
154.102 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3175 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1263 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
997 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf