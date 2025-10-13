Ein Affe sorgte bei Steirerin für den Durchbruch

Ein Erfolg wurde es trotzdem. Und was für einer: Allein auf Spotify wurde das Lied bisher schon 630.000 Mal gestreamt. „Ehrlich, ich hab gewusst, dass mit dem Song etwas passiert“, lächelt Caroline Putzgruber, wie die 32-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt. Für den Traum der Musikkarriere setzte sie alles auf eine Karte, kündigte im Vorjahr auch ihren Job als Volksschullehrerin. „Seit ich mich auf die Musik konzentriere, fliegen mir die Sachen wirklich regelrecht zu – jetzt geht ordentlich was weiter. Außerdem hab ich mir gedacht, was soll schon passieren? Im schlimmsten Fall gehe ich dann halt wieder unterrichten.“