Pkw krachte gegen Beifahrerseite: Mann verletzt

Pkw versetzt, Lenker blieben unverletzt

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Pkw der jungen Frau mehrere Meter versetzt und kam nach einer 90-Grad-Drehung zum Stillstand. Der Verletzte wurde von der Rettung versorgt und gab an, selbst einen Arzt zur weiteren Abklärung aufsuchen zu wollen. Die beiden Lenker blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.