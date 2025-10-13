Pkw krachte gegen Beifahrerseite: Mann verletzt

Zu einem heftigen Unfall kam es am Sonntagnachmittag in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel)! Dort erfasste ein Pkw-Lenker (57) ein Auto auf der Beifahrerseite. Ein Einheimischer (19) wurde dabei verletzt.
Zum Zwischenfall kam es am Sonntag gegen 17.40 Uhr. Dort war eine 19-jährige Einheimische mit ihrem Auto auf der Dorferstraße unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr 19-jähriger Freund.
Zeitgleich war dort auch ein 57-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw unterwegs. Er kollidierte dabei im rechten Winkel gegen die Beifahrerseite des Fahrzeuges der 19-Jährigen. Der junge Mann wurde dabei verletzt.
Pkw versetzt, Lenker blieben unverletzt
Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Pkw der jungen Frau mehrere Meter versetzt und kam nach einer 90-Grad-Drehung zum Stillstand. Der Verletzte wurde von der Rettung versorgt und gab an, selbst einen Arzt zur weiteren Abklärung aufsuchen zu wollen. Die beiden Lenker blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
