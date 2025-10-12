Vorteilswelt
Zwei Verletzte

Selzthal: Kerze löste Brand in Stiegenhaus aus

Steiermark
12.10.2025 17:29
Der Brand konnte von einem Bewohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.
Der Brand konnte von einem Bewohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.(Bild: FF Selzthal, Krone KREATIV)

In Selzthal (Bezirk Liezen) kam es am Sonntag zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus. Eine Kerze auf einem Schuhregal dürfte der Auslöser für das Feuer gewesen sein. Zwei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Gegen 13 Uhr am Sonntagnachmittag bemerkte ein 29-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses in Selzthal (Bezirk Liezen) eine starke Rauchentwicklung im Stiegenhaus. Er konnte den Brand vor der Wohnungstür einer Nachbarin lokalisieren und mit einem Feuerlöscher aus dem Stiegenhaus löschen. Anschließend verständigte er die Feuerwehr.

Der 29-Jährige sowie seine 60-jährige Nachbarin erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Beide wurden vom Roten Kreuz versorgt, die Frau wurde anschließend in das LKH Rottenmann gebracht. Ein Brandermittler konnte feststellen, dass eine brennende Kerze auf einem Schuhregal im Stiegenhaus das Feuer ausgelöst haben dürfte. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

