Selzthal: Kerze löste Brand in Stiegenhaus aus

Der 29-Jährige sowie seine 60-jährige Nachbarin erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Beide wurden vom Roten Kreuz versorgt, die Frau wurde anschließend in das LKH Rottenmann gebracht. Ein Brandermittler konnte feststellen, dass eine brennende Kerze auf einem Schuhregal im Stiegenhaus das Feuer ausgelöst haben dürfte. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.