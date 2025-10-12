„Romeo und Julia“ in den Wirren des Krieges

Nicht jeder im Publikum goutiert Akals Interpretation – es gibt Buh-Rufe für das Regieteam, ein für Graz recht seltenes Phänomen, aber auch höflichen Applaus für das Ensemble. Doch welcher Klassiker, wenn nicht die bekannteste Liebesgeschichte der Welt, eignet sich für eine derartige Verfremdung bis an den Rand der Unkenntlichkeit? Mit einem solchen Text und so gut wie ohne aktuelle politische Referenzen zu provozieren, ist eine Leistung für sich, der Würdigung gebührt. Emre Akal gewinnt dem tausendfach gespielten Drama Neues ab. Und damit ist dieser Shakespeare – trotz mancher Schwächen – in Summe gelungen.