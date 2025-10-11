Drei Personen bei Kollision teils schwer verletzt

Drei Personen im Krankenhaus

Im Fahrzeug des 35-Jährigen befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein ebenfalls 35-jähriger Beifahrer – ein russischer Staatsbürger – der bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen erlitt. Er wurde nach der Erstversorgung am Unfallort vom Roten Kreuz in das UKH Graz eingeliefert. Die beiden Fahrzeuglenker wurden zu einer weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Graz gebracht.