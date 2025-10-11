Drei Personen bei Kollision teils schwer verletzt

Samstagnachmittag kam es zu einer Frontalkollision von zwei Fahrzeugen auf der B70 bei Haselsdorf-Tobelbad. Drei Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Die Unfallursache ist bisher nicht geklärt, Ermittlungen laufen.
Am Samstag gegen 13 Uhr fuhr eine 54-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Pkw in Richtung Lieboch. Zur selben Zeit war ein 35-jähriger Grazer mit seinem Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf Höhe des Ortsgebiets von Haselsdorf-Tobelbad (Bezirk Graz-Umgebung) zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.
Drei Personen im Krankenhaus
Im Fahrzeug des 35-Jährigen befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein ebenfalls 35-jähriger Beifahrer – ein russischer Staatsbürger – der bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen erlitt. Er wurde nach der Erstversorgung am Unfallort vom Roten Kreuz in das UKH Graz eingeliefert. Die beiden Fahrzeuglenker wurden zu einer weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Graz gebracht.
Durch den Aufprall traten aus beiden Fahrzeugen Betriebsmittel aus und verunreinigten die Fahrbahn. Die Freiwillige Feuerwehr Tobelbad führte die Fahrbahnreinigung und Bergungsarbeiten durch. Für die Dauer des Einsatzes musste die B70 im betroffenen Abschnitt vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange.
