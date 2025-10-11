Verkehrsunfall bei Lieboch: 19-Jährige verletzt

Am Freitag ereignete sich auf der B76 bei Lieboch ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 19-Jährige wurde dabei verletzt. Beide Autos wurden schwer beschädigt.
Am Freitagabend gegen 19 Uhr war eine 19-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg mit ihrem Pkw auf der B76 bei Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) unterwegs. Bei einem Abbiegevorgang – die Lenkerin wollte die Autobahnauffahrt zur A2 in Richtung Graz nehmen – dürfte sie einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Trotz eines Bremsmanövers konnte der 24-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg eine Kollision nicht mehr verhindern.
Die 19-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und musste vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr Lieboch war mit 16 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.
Kommentare
