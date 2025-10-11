Verkehrsunfall bei Lieboch: 19-Jährige verletzt

Am Freitagabend gegen 19 Uhr war eine 19-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg mit ihrem Pkw auf der B76 bei Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) unterwegs. Bei einem Abbiegevorgang – die Lenkerin wollte die Autobahnauffahrt zur A2 in Richtung Graz nehmen – dürfte sie einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Trotz eines Bremsmanövers konnte der 24-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg eine Kollision nicht mehr verhindern.