Feierliche Würdigung für die Helden der Flut

Einsatz bei Hochwasser-Katastrophe

Dieser Preis wird jährlich an Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen verliehen, die sich in besonderer Weise um Sicherheit, Zusammenhalt und das Gemeinwohl in Österreich verdient gemacht haben. Den heimischen Florianis wurde er konkret für den herausragenden Einsatz während der Hochwasser-Katastrophe im September des Vorjahres verliehen. „Viele von ihnen haben selbst unter den Folgen des Hochwassers gelitten – und trotzdem weitergeholfen. Sie haben tagelang kaum geschlafen, Sandsäcke geschleppt, Keller ausgepumpt und Menschen in Sicherheit gebracht. Dieses unermüdliche Engagement ist das, was unsere Feuerwehren ausmacht“, schildert Fahrafellner. Insgesamt waren rund 98.000 Kameraden aus ganz Österreich im weiten Land im Einsatz, um gegen die Folgen der Naturkatastrophe anzukämpfen.