Feierliche Würdigung für die Helden der Flut

Die niederösterreichischen Feuerwehren wurden für ihren aufopferungs- vollen Einsatz während der Hochwasser-Katastrophe 2024 mit dem Sicherheitspreis ausgezeichnet.
„Diese Ehrung gebührt jedem einzelnen Feuerwehrmitglied, das im vergangenen Jahr bei tagelangem Dauerregen und unter widrigsten Bedingungen für die Menschen im Einsatz stand“, betont Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, der voller Stolz eine besondere Auszeichnung entgegennehmen durfte. Die niederösterreichischen Feuerwehren wurden nämlich vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) mit dem Sicherheitspreis 2025 in der Kategorie „Außergewöhnliche Leistungen“ gewürdigt.
Einsatz bei Hochwasser-Katastrophe
Dieser Preis wird jährlich an Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen verliehen, die sich in besonderer Weise um Sicherheit, Zusammenhalt und das Gemeinwohl in Österreich verdient gemacht haben. Den heimischen Florianis wurde er konkret für den herausragenden Einsatz während der Hochwasser-Katastrophe im September des Vorjahres verliehen. „Viele von ihnen haben selbst unter den Folgen des Hochwassers gelitten – und trotzdem weitergeholfen. Sie haben tagelang kaum geschlafen, Sandsäcke geschleppt, Keller ausgepumpt und Menschen in Sicherheit gebracht. Dieses unermüdliche Engagement ist das, was unsere Feuerwehren ausmacht“, schildert Fahrafellner. Insgesamt waren rund 98.000 Kameraden aus ganz Österreich im weiten Land im Einsatz, um gegen die Folgen der Naturkatastrophe anzukämpfen.
