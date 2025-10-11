Lehrling des Monats: Top Noten und soziales Herz

Viel Engagement in der Freizeit

So engagiert er sich für „Licht ins Dunkel“, bei der Obdachlosenhilfe, dem Alpenverein und auch bei der Innuferreinigung. Gefeiert wurden die Auszeichnung und der Ausbildungsabschluss in den Räumlichkeiten der Progress Außenwerbung GmbH. „Ivan Mamarev hat bewiesen, wie sehr sich Leistung lohnt. Zudem stellt er mit seinem großen sozialen Engagement auch unter Beweis, dass junge Menschen in unserem Land mit Freude ehrenamtlich tätig sind“, betonte LR Astrid Mair.