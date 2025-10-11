Lehrling des Monats: Top Noten und soziales Herz

Nicht nur in seinem Lehrbetrieb und der Schule zeigt er viel Fleiß, sondern auch in seiner Freizeit. Für all das wurde Ivan Mamarev nun belohnt. Er bekam von Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) die Auszeichnung „Lehrling des Monats September“ überreicht.
Bei der Progress Außenwerbung GmbH in Innsbruck absolvierte er eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Im Zeugnis der dritten Fachklasse standen durch die Bank nur „Sehr Gut“ und auch den Lehrabschluss brachte er mit Bravour über die Bühne.
Von seinem Chef, Peter Buglas, sowie seinen Kolleginnen und Kollegen wird Ivan für seine Verlässlichkeit, Kollegialität und Pünktlichkeit immer wieder gelobt. Und in seiner Freizeit hat der Hobby-Philosoph ein Herz für die Menschen und die Umwelt.
Ivan Mamarev hat bewiesen, wie sehr sich Leistung lohnt.
LR Astrid Mair
Bild: Birbaumer Christof
Viel Engagement in der Freizeit
So engagiert er sich für „Licht ins Dunkel“, bei der Obdachlosenhilfe, dem Alpenverein und auch bei der Innuferreinigung. Gefeiert wurden die Auszeichnung und der Ausbildungsabschluss in den Räumlichkeiten der Progress Außenwerbung GmbH. „Ivan Mamarev hat bewiesen, wie sehr sich Leistung lohnt. Zudem stellt er mit seinem großen sozialen Engagement auch unter Beweis, dass junge Menschen in unserem Land mit Freude ehrenamtlich tätig sind“, betonte LR Astrid Mair.
