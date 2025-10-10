Monster-Kulisse nach 25 Jahren Derby-Pause

Mit drei Punkten Vorsprung auf die „Gallier“ geht Wildon in den Hit der Runde, als Favorit sehen sich die Hausherren allerdings nicht. „Bei uns hat zwar schnell alles gegriffen, nichtsdestotrotz haben wir im Sommer einen Umbruch gehabt, die Mannschaft muss sich noch finden. Zudem kann in der Liga jeder jeden schlagen“, sagt Meier, den Personalsorgen plagen. Hinter den Einsätzen der Stars Friesenbichler (Oberschenkel) und Rep (Adduktoren) stehen Fragezeichen.