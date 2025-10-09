Gösser Kirtag 2025: Leoben wieder in Feierlaune

Seit 1836 wird der Gösser Kirtag alljährlich am Donnerstag nach dem ersten Sonntag im Oktober in Leoben ausgetragen. Unzählige Standlbetreiber fanden auch dieses Jahr wieder den Weg in die Steiermark, um entlang einer der längsten „Standlstraßen“ Österreichs – sie startet in Göss und führt über die Gösserstraße bis zum Hauptplatz in Leoben – auszustellen.