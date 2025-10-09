Gösser Kirtag 2025: Leoben wieder in Feierlaune

Der Gösser Kirtag ist in vollem Gange: Rund 35.000 Besucher werden bei der 187. Auflage der Traditionsveranstaltung am Donnerstag erwartet. Eine der längsten „Standlstraßen“ führt von Göss bis zum Hauptplatz in Leoben.
Seit 1836 wird der Gösser Kirtag alljährlich am Donnerstag nach dem ersten Sonntag im Oktober in Leoben ausgetragen. Unzählige Standlbetreiber fanden auch dieses Jahr wieder den Weg in die Steiermark, um entlang einer der längsten „Standlstraßen“ Österreichs – sie startet in Göss und führt über die Gösserstraße bis zum Hauptplatz in Leoben – auszustellen.
Die offizielle Eröffnung fand um 9.30 Uhr beim Bieranstich in Göss statt. Mit dabei waren der Leobner Bürgermeister Kurt Wallner, Citymanager Edgar Schnedl, Gösser Braumeister Michael Zotter und Harry Prünster, der durch das Programm des heutigen Kirtags führt. Erwartet werden auch heuer wieder zahlreiche steirische Promis aus Politik und Gesellschaft.
