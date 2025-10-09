Haiminger Markttage bieten Gutes aus der Region

Am 11. und 18. Oktober finden im Oberland die bekannten Haiminger Markttage statt. Besucher erwartet dort ein buntes Programm und eine breite Palette an heimischen Produkten.
Die Ernte ist erfolgreich über die Bühne gegangen, die Lager sind gefüllt. Damit steht den Haiminger Markttagen an den kommenden beiden Samstagen nichts mehr im Wege. Rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller laden ins Ortszentrum der Oberländer Gemeinde, wo Obst und Gemüse, aber auch Käse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Säfte, Edelbrände, Marmeladen, Handwerkskunst und Floristik verkauft werden.
Wir sind jedes Jahr aufs Neue stolz darauf, wie groß die Anziehungskraft des größten Tiroler Erntemarktes auf Menschen aus nah und fern ist.
Rudi Wammes, Obmann Haiminger Markttage
„Unsere Bauern und Erzeuger zeigen mit ihren Produkten eindrucksvoll, wie stark und vielfältig die Landwirtschaft in Haiming und in Tirol ist“, berichtet Rudi Wammes, der Obmann der Haiminger Markttage, sichtlich erfreut. „Wir sind jedes Jahr aufs Neue stolz darauf, wie groß die Anziehungskraft des größten Tiroler Erntemarktes auf Menschen aus Nah und Fern ist.“
Service macht Besuch zum komfortablen Erlebnis
Für die vielen Besucher soll das Einkaufen so einfach wie möglich gemacht werden. Daher stehen wieder klappbare Sackkarren zum Ausleihen oder Kaufen zur Verfügung. Außerdem bringen rund 50 Haiminger Kinder die Waren mit den „Apfeltaxis“ bis zum Auto und verdienen sich so ein kleines Taschengeld.
Darüber hinaus verkehrt am zweiten Markttag, dem 18. Oktober, ein kostenloser Shuttlebus zwischen Haiming und Oetz, wo an diesem Tag der Oetzer Markt stattfindet. So kann man ohne Autofahrt beide Veranstaltungen am selben Tag besuchen.
Die Haiminger Markttage finden am 11. und 18. Oktober jeweils ab 9 Uhr und bei jeder Witterung statt. Weitere Infos: www.haiminger-markttage.at
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.