Haiminger Markttage bieten Gutes aus der Region

Service macht Besuch zum komfortablen Erlebnis

Für die vielen Besucher soll das Einkaufen so einfach wie möglich gemacht werden. Daher stehen wieder klappbare Sackkarren zum Ausleihen oder Kaufen zur Verfügung. Außerdem bringen rund 50 Haiminger Kinder die Waren mit den „Apfeltaxis“ bis zum Auto und verdienen sich so ein kleines Taschengeld.