77-Jährige gab Vermögen an falschen Staatsanwalt

Sofort zur Bank

Die Pensionistin zögerte nach dem Gespräch keine Sekunde, fuhr zur Bank, hob 12.200 Euro ab und steckte diese in einen kleinen Sack. Wie mit dem Mann am Telefon vereinbart, machte sie sich damit Richtung Wien auf, um in der Löwengasse das Geld zu übergeben. Dort hatte tatsächlich ein seriös wirkender Anzugträger auf sie gewartet. Er gab sich erneut als Staatsanwalt aus, nahm den Beutel aber ansonsten wortkarg entgegen und machte sich damit aus dem Staub.