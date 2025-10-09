77-Jährige gab Vermögen an falschen Staatsanwalt

Wegen eines vermeintlichen Unfalls ihres Sohns samt drohender Haftstrafe fuhr eine Pensionistin aus dem Waldviertel mit 12.200 Euro nach Wien und übergab das Geld einem falschen Staatsanwalt.
„Ihr Sohn hat einen Unfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Wird er nicht freigekauft, droht ihm, in ein ganz schreckliches Gefängnis zu kommen.“ Vor diesem Telefontrick warnt die Polizei zwar schon seit vielen Monaten, doch eine 77-Jährige aus dem Bezirk Krems glaubte dem Unbekannten die Horror-Geschichte. Dieser hatte mit einer spanischen Nummer angerufen und sich in perfektem Deutsch als Staatsanwalt ausgegeben.
Sofort zur Bank
Die Pensionistin zögerte nach dem Gespräch keine Sekunde, fuhr zur Bank, hob 12.200 Euro ab und steckte diese in einen kleinen Sack. Wie mit dem Mann am Telefon vereinbart, machte sie sich damit Richtung Wien auf, um in der Löwengasse das Geld zu übergeben. Dort hatte tatsächlich ein seriös wirkender Anzugträger auf sie gewartet. Er gab sich erneut als Staatsanwalt aus, nahm den Beutel aber ansonsten wortkarg entgegen und machte sich damit aus dem Staub.
Ein Anruf brachte Klarheit
Erst am Weg zurück ins Waldviertel rief die 77-Jährige ihren vermeintlich in großen Schwierigkeiten steckenden Sohn an. Als sich dieser jedoch völlig unversehrt meldete, durchschaute sie, Opfer gnadenloser Betrüger geworden zu sein. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.
Die Ermittlungen laufen nun auf Hochtouren und richten sich gleich gegen mehrere Täter. „Solche Kriminellen arbeiten normalerweise in Gruppen und überwachen die Stelle der Geldübergabe genau. Bei der kleinsten Unsicherheit wird sofort abgebrochen“, berichtet ein Polizist.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.