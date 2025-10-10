Musik und Comedy in Rabenstein an der Pielach

SAM Unplugged, eine geistreiche und humorvolle Band aus Graz, präsentiert ihr neuestes Kabarettprogramm im Gemeinde- und Kulturzentrum in Rabenstein an der Pielach. Mit ihrer tollen Mischung aus hochkarätiger Live-Musik und pointierter Satire begeistert die Band seit Jahren – und am Samstag nun auch im Pielachtal!