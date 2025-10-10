Musik und Comedy in Rabenstein an der Pielach

Am Samstag, 11. Oktober 2025, bringt die steirische Band SAM Unplugged das „GuK“ in Rabenstein an der Pielach zum Beben.
SAM Unplugged, eine geistreiche und humorvolle Band aus Graz, präsentiert ihr neuestes Kabarettprogramm im Gemeinde- und Kulturzentrum in Rabenstein an der Pielach. Mit ihrer tollen Mischung aus hochkarätiger Live-Musik und pointierter Satire begeistert die Band seit Jahren – und am Samstag nun auch im Pielachtal!
Teil dieser von fetziger Musik geprägten Formation ist der St. Pöltner Charly „Mo“ Moser. Der gebürtige Rabensteiner – nicht nur „Krone“-Lesern als erfolgreicher Judoka bekannt – unterstützt seit 2012 mit seinem Gesang und kraftvollen Gitarrenklängen die steirischen Stimmungsmacher.
Im aktuellen Programm dreht sich alles um eine ländliche Gemeinde, einen Bürgermeister, der ursprünglich gar kein Bürgermeister ist und um viele, viele Pointen, umrahmt von mitreißender Musik.
Falls Sie noch mehr über SAM Unplugged erfahren möchten, werden Sie auf www.sam-unplugged.net fündig.
Der Kabarettabend am 11. Oktober wird Sie begeistern! Beginn ist um 19.30 Uhr.
Genaue Anschrift: „GuK“- Gemeinde- und Kulturzentrum, Marktplatz 6, Rabenstein an der Pielach.
Tickets gibt es auf oeticket.com und natürlich auch an der Abendkasse.
