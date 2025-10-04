S6: Pkw fing Feuer, Motorraum komplett ausgebrannt

Brenzlige Szenen haben sich am Samstag auf der Semmering-Schnellstraße (S6) in der Obersteiermark abgespielt: Der Pkw eines Niederösterreichers begann plötzlich zu rauchen, am Ende brannte der Motorraum vollständig aus.
Gegen 15.15 Uhr bemerkte der 68-jährige Lenker auf Höhe Kindberg, dass die Leistung seines Pkw massiv nachließ. Aus dem Motorraum stieg Rauch auf, der Niederösterreicher fuhr sofort auf den Pannenstreifen, brachte den Wagen zum Stillstand und stieg mit seiner 69-jährigen Beifahrerin aus Graz-Umgebung aus. Dann setzte er einen Notruf ab.
Als die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt eintraf, stand der Motorbereich bereits in Vollbrand. Dieser konnte rasch gelöscht werden, während des Einsatzes hielt die Polizei den Verkehr in Fahrtrichtung Wien an. Verletzt wurde niemand, als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen.
