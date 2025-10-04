S6: Pkw fing Feuer, Motorraum komplett ausgebrannt

Gegen 15.15 Uhr bemerkte der 68-jährige Lenker auf Höhe Kindberg, dass die Leistung seines Pkw massiv nachließ. Aus dem Motorraum stieg Rauch auf, der Niederösterreicher fuhr sofort auf den Pannenstreifen, brachte den Wagen zum Stillstand und stieg mit seiner 69-jährigen Beifahrerin aus Graz-Umgebung aus. Dann setzte er einen Notruf ab.