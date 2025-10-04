Florianis zeigen: Teamwork kennt keine Grenzen

Zwei Feuerwehren aus dem Waldviertel und Tschechien starteten vor einem Jahr ein Projekt, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Mit einer großen Übung fand dieses nun ein Ende.
„Gemeinsam besser helfen“ – unter diesem Motto hatten die Feuerwehren aus Moorbad Harbach im Bezirk Gmünd und Horní Stropnice aus Tschechien vor einem Jahr ein Projekt gestartet, das im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen kennt. Die Kooperation sollte das Zusammenspiel der Feuerwehren entscheidend verbessern – schließlich liegen die beiden Orte nur zehn Kilometer auseinander.
Zusammenarbeit auf vielen Ebenen
„Die Nachbarschaft zwischen unseren Gemeinden wird seit Jahren auf vielen Ebenen freundschaftlich gelebt. Das Funktionieren der Zusammenarbeit der Feuerwehren ist aber von ganz entscheidender Bedeutung, denn sie kann Leben retten“, weiß Bürgermeisterin Margit Göll.
Also belegten die Florianis Sprachkurse und organisierten gemeinsame Wettbewerbe sowie mehrere gemütliche Treffen, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. Nun endete das Projekt in Tschechien so, wie es begonnen hatte: mit einer gemeinsamen Übung. Ein Baum war bei einem Unwetter auf ein Auto gefallen und der Lenker wurde eingeklemmt. Zudem hatte sich eine Person im Wald verlaufen.
Das von Moorbad Harbach und der EU finanzierte Kleinprojekt war auf ein Jahr befristet. Die Kooperation soll aber deutlich darüber hinaus andauern.
