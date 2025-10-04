Florianis zeigen: Teamwork kennt keine Grenzen

Also belegten die Florianis Sprachkurse und organisierten gemeinsame Wettbewerbe sowie mehrere gemütliche Treffen, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. Nun endete das Projekt in Tschechien so, wie es begonnen hatte: mit einer gemeinsamen Übung. Ein Baum war bei einem Unwetter auf ein Auto gefallen und der Lenker wurde eingeklemmt. Zudem hatte sich eine Person im Wald verlaufen.