7400 Höhenmeter und 66 Kilometer in nur 18 Stunden

„Ich bin anschließend hinunter ins Tal nach Lähn und jenseits auf Upsspitze (2332 m) und Daniel (2342 m). Da habe ich mir schon manchmal gedacht, warum ich mir das alles antue“, erinnert er sich. Für seine Mühen wurde er dort oben, auf den beiden letzten Gipfeln, mit einem fulminanten Sonnenuntergang belohnt.